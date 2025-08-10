Il Napoli alla ricerca di un esterno offensivo, i nomi in lista

Il Napoli prosegue sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo, individuato pare in alcuni nomi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Dopo Ferragosto il Napoli farà i conti sulla questione esterno offensivo. Con Raspadori ceduto, pare necessario un nuovo investimento là davanti, dove la coperta – se si vuole andare avanti col 4-3-3 – numericamente potrebbe essere corta, salvo soluzione interne di emergenza: il club ragiona sul da farsi, considerando che nella lista delle possibili soluzioni ci sono sempre Grealish del City e Chiesa del Liverpool, esuberi di lusso che sembrano pure i profili migliori per un colpo last minute. Esuberi di Premier che porterebbero talento e personalità. Per provare a tamponare ancora il vuoto mai colmato dell’addio di Kvara”.

