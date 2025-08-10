NewsCalcioIn Evidenza

IL MATTINO- De Laurentiis ha due mesi di vantaggio sulle altre

By Giovanni Esposito
0

La squadra è quasi al completo. Manca pochissimo per completare il puzzle, ma come afferma “Il Mattino” nell’edizione odierna, Aurelio De Laurentiis viaggia con due mesi di vantaggio sulle altre squadre.

Factory della Comunicazione

“De Laurentiis viaggia con due mesi d’anticipo sulla concorrenza e mentre gli altri cioè Milan, Inter e Juventus s’affannano a tappare buchi e colmare lacune, il patron ha già quasi pronta la squadra dell’anno prossimo. In queste ore, approfittando anche della presenza in Val di Sangro dei vertici del Girona, ci sarà la definizione della trattativa per il terzino sinistro Gutierrez: guardarsi in faccia aiuta a chiudere gli affari molto meglio delle interminabili call”.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Napoli, nome nuovo per il vice Di Lorenzo

Calcio

Ausilio su Kvaratskhelia: “Lo hanno offerto a tanti grandi club in Italia”

Calcio

Perinetti: “L’operazione migliore è sicuramente Kevin De Bruyne”

News

Mirko Conte: “Squadra di ritmo e qualità molto superiori alla nostra”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.