IL MATTINO- De Laurentiis ha due mesi di vantaggio sulle altre

La squadra è quasi al completo. Manca pochissimo per completare il puzzle, ma come afferma “Il Mattino” nell’edizione odierna, Aurelio De Laurentiis viaggia con due mesi di vantaggio sulle altre squadre.

Factory della Comunicazione

“De Laurentiis viaggia con due mesi d’anticipo sulla concorrenza e mentre gli altri cioè Milan, Inter e Juventus s’affannano a tappare buchi e colmare lacune, il patron ha già quasi pronta la squadra dell’anno prossimo. In queste ore, approfittando anche della presenza in Val di Sangro dei vertici del Girona, ci sarà la definizione della trattativa per il terzino sinistro Gutierrez: guardarsi in faccia aiuta a chiudere gli affari molto meglio delle interminabili call”.