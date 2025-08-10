NewsCalcioMercato

Gutierrez le cifre. Il mancino preso dal Girona potrebbe svolgere domani i test fisici a Roma

La dominazione spagnola delle fasce non si ferma.

Miguel Gutierrez, ieri assente in occasione del derby di mercato Napoli-Girona, è in attesa di conoscere il programma relativo alle visite mediche, in preparazione a Roma probabilmente già domani: l’affare è chiuso, definito sulla base di 18 milioni più uno di bonus, e al di là della situazione francamente singolare avrebbe comunque saltato l’amichevole per infortunio (è reduce da un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio e fino a ieri era ancora a Girona alle prese con la rieducazione che dovrebbe riconsegnarlo al calcio dopo la prima sosta di campionato a settembre).  Fonte: CdS

