Gianni Improta: “De Bruyne? L’ho visto a Castel di Sangro, sembra un ragazzino”

Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky Sport del mercato azzurro e sopratutto ha dato un suo parere su Kevin De Bruyne.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“E’ bello vederlo in questo Napoli. Alcuni pensavano che i 34 anni potessero essere un problema, ma l’ho visto dal vivo a Castel di Sangro e sembra un ragazzino. E poi si vede che i compagni lo seguono, ha già preso per mano la squadra. Il Napoli aveva bisogno di una personalità del genere”.

Come procede il lavoro di Antonio Conte?

“Solo uno come Antonio Conte può sopportare il peso di una città così carica di entusiasmo. Io comunque ho trovato un popolo molto maturo, ho seguito tutta la seconda parte del ritiro e devo dire che le persone hanno fatto passi da gigante per quel che riguarda il comportamento. Conte sa di avere una grande responsabilità, ci ho parlato e l’ho trovato sereno, contento, carico e consapevole nonostante sulle spalle abbia un fardello di livello mondiale, perché ha la responsabilità di difendere il titolo e di ben figurare in Champions”.