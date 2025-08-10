Gazzetta – Re Kevin De Bruyne si prende il Napoli

Destro e poi sinistro, giusto per non farsi mancare nulla. E il tutto dopo l’assist dalla bandierina, con pennellata per la testa di Di Lorenzo. Kevin De Bruyne s’è preso Napoli. Definitivamente. Il popolo azzurro aspettava solo lui e Kevin ha risposto presente, dominando la prima mezz’ora contro il Girona. I campioni d’Italia ritrovano il successo contro il Girona (3-2) e Conte ha più di qualche motivo per sorridere. C’è tanto da lavorare e molto ancora da sistemare. Ma il Napoli è in rodaggio e punta ad arrivare già carico al via della stagione. Domani mattina altro test contro il Sorrento per chi non ha giocato o giocato poco. Poi il 14 ultima amichevole internazionale in Abruzzo, contro l’Olympiacos. Dopo di che, si comincerà a fare sul serio.

Factory della Comunicazione

Conte parte dalle vecchie certezze: 4-3-3 con Neres e Politano ai lati di Lukaku, Juan Jesus in coppia centrale con Rrahmani e De Bruyne per McTominay, non ancora in condizione. È il Napoli dello scudetto, più o meno. E gli azzurri la sbloccano al 5’: angolo di De Bruyne per il capitano. Il gol in avvio sblocca il Napoli, che sembra aver trovato pure un po’ di brillantezza. De Bruyne sfiora il gol, calciando al lato da buona posizione, poi completa la sua festa tra il 15’ e il 23’. La prima rete in azzurro è un assaggio di quel che sarà, con servizio di Lukaku e destro potente e preciso di prima di Kevin, che firma la doppietta con un potente sinistro in diagonale.

Fin qui tutto bene, tutto bello. Poi, due amnesie difensive permettono a Stuani di riaprire il match prima dell’intervallo (34’ e 42’).

Fonte: Gazzetta