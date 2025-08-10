Gazzetta- Napoli-Sorrento 4-0: McTominay e Lukaku ritrovano il gol

Il Napoli ha battuto 4-0 il Sorrento nel test match di questa mattina. Nella sfida con i rossoneri sono tornati in gol sia McTominay che Lukaku . Di seguito la cronaca della partita realizzata dalla “Gazzetta dello Sport”.

Settantanove giorni dopo l’iconica acrobazia nella notte dello scudetto contro il Cagliari, McTominay realizza il primo gol della sua estate. Al 21’ raccoglie un assist di Marianucci e sfodera un tiro che si insacca nell’angolo opposto. La partita si svolge di fatto nella metà campo del Sorrento, il portiere Del Sorbo nega il gol ad Hasa e Gilmour. Il primo tempo termina con un’occasione per il Sorrento, cross di Franco, Plescia tenta d’allungarsi ma non trova la porta. All’intervallo Conte realizza un solo cambio, entra Zanoli al posto di Neres. Al 71’ Conte cambia il portiere, c’è spazio per Contini al posto di Milinkovic Savic, subentrano anche Vergara, Obaretin e Lukaku per Spinazzola, Beukema e Lucca. L’impatto delle forze fresche si fa subito sentire, al 75’ il Napoli realizza il gol del 3-0: meraviglioso lancio di Gilmour, stop a seguire di Vergara, bravo a trovare Hasa che arriva a rimorchio e trova la conclusione vincente. È la giornata delle prime reti dell’estate: McTominay ispira, Zanoli regala a Lukaku la palla del 4-0. Il Napoli chiude il weekend del doppio impegno di Castel Di Sangro con due vittorie e la consapevolezza di essere in crescita. C’è poi un dato che sicuramente renderà felice Conte: il Napoli per la prima volta durante questo precampionato non ha subito gol”.