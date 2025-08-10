Gazzetta – Fabio Miretti, pista raffreddata, ma il Napoli sarebbe la meta più gradita

Il Napoli si muove ancora sul mercato alla ricerca di un centrocampista, individuato in Fabio Miretti, la cui pista però sembra raffreddata, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Da qualche giorno i contatti con la Juve per Miretti si sono parecchio raffreddati: l’ultima offerta messa sul tavolo dal Napoli per il centrocampista U21 era di 14 milioni più bonus. La Juve ha tentennato, ma evidentemente non c’è stata l’apertura che desiderava il club di De Laurentiis. Miretti, in un certo senso, si è promesso a Conte, ha detto alla Juve che – se proprio deve andare – il Napoli sarebbe la soluzione più gradita. Ora, però, tocca a Manna fare un passo verso Miretti, suo pupillo dai tempi delle giovanili bianconere. Il giocatore vorrebbe conoscere in fretta il suo futuro. E il silenzio del Napoli degli ultimi giorni ora appare un po’ sospetto”.

Factory della Comunicazione