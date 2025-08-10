E siamo a 8 gol incassati, i movimenti dei centrali restano ancora imperfetti

Il “Mattino” lancia l’allarme. Il Napoli ha incassato 8 gol nel corso delle amichevoli precampionato. É un problema di carichi di lavoro o c’è dell’altro?

Factory della Comunicazione

“L’acqua che imbarca una difesa che fa spavento, che incassa altri due gol (e sono in tutto 8 dopo quelli presi con Arezzo, Catanzaro, Brest e Casertana) e per di più nelle uniche due azioni pericolose del Girona. Motivo che lascia sgomenti e perplessi anche perché in campo c’è la difesa dei record, la migliore d’Europa della passata stagione. Perché Conte preferisce Juan Jesus a Beukema (Buongiorno è ai box) e quindi nel Napoli che affronta il Girona con il classico 4-3-3 la coppia è ben rodata ed è formata da Rrahmani e dal brasiliano. Con Di Lorenzo e Olivera ai lati. Insomma, il solito. Indizi in vista della prima a Sassuolo. Ma le crepe sono evidenti là dietro”.