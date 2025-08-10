NewsCalcioIn Evidenza

E siamo a 8 gol incassati, i movimenti dei centrali restano ancora imperfetti

By Giovanni Esposito
0

Il “Mattino” lancia l’allarme. Il Napoli ha incassato 8 gol nel corso delle amichevoli precampionato. É un problema di carichi di lavoro o c’è dell’altro?

Factory della Comunicazione

“L’acqua che imbarca una difesa che fa spavento, che incassa altri due gol (e sono in tutto 8 dopo quelli presi con Arezzo, Catanzaro, Brest e Casertana) e per di più nelle uniche due azioni pericolose del Girona. Motivo che lascia sgomenti e perplessi anche perché in campo c’è la difesa dei record, la migliore d’Europa della passata stagione. Perché Conte preferisce Juan Jesus a Beukema (Buongiorno è ai box) e quindi nel Napoli che affronta il Girona con il classico 4-3-3 la coppia è ben rodata ed è formata da Rrahmani e dal brasiliano. Con Di Lorenzo e Olivera ai lati. Insomma, il solito. Indizi in vista della prima a Sassuolo. Ma le crepe sono evidenti là dietro”.

Potrebbe piacerti anche
News

Intorno a KDB Conte vuole creare la struttura per essere competitivi anche in Europa

News

IL MATTINO- De Laurentiis ha due mesi di vantaggio sulle altre

Calcio

Napoli, nome nuovo per il vice Di Lorenzo

Calcio

Ausilio su Kvaratskhelia: “Lo hanno offerto a tanti grandi club in Italia”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.