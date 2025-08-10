Calciomercato Napoli: affari last-minute

Le tentazioni per gli affari last minute portano a riflessioni: c’è sul piatto il 28enne nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko, esterno basso (negli ultimi tempi) ma soprattutto anche ala sinistra con un grande senso tattico che potrebbe lasciare l’Arsenal ed è stato proposto al Napoli. Nazionale ucraino, molto impegnato anche nelle questioni politiche del suo Paese (ha dovuto cancellare alcuni post dopo lo scoppio della guerra con la Russia) cerca maggiore sono pronti a darlo via gratis, anche perché ha un solo anno di contratto.

E qui c’è la riflessione. Ma attenzione a Federico Chiesa: il padre-manager, Enrico, spinge per la serie A dopo che il Liverpool lo ha messo in un angolo. I quasi 8 milioni all’anno non sono un ingaggio che il Napoli vuole mettere a bilancio e serve che i Reds diano una mano. Per questo bisogna attendere. Nel Chelsea c’è un esubero che piace tanto: Raheem Sterling. La sua busta paga è di quasi 1,5 milioni al mese. E stessa cosa vale per Jack Grealish: il Manchester City lo dà a titolo gratuito ma solo con copertura salariale al 100% che sfiora i 16 milioni di sterline.

Fonte: Il Mattino