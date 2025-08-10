Adnkronos News

Boxe, due pugili morti uno dopo l’altro: match da incubo a Tokyo

(Adnkronos) – Due pugili muoionodopo le lesioni riportate in match differenti nella stessa serata. E' successo a Tokyo, in Giappone, dopo l'evento andato in scena alla Korakuen Hall il 2 agosto. Shigetoshi Kotari, 28 anni, ha perso conoscenza dopo il match di 12 round contro Yamato Hata, campione dei pesi superpiuma della Oriental and Pacific Boxing Federation. Kotari è stato operato al cervello per un ematoma subdurale ma l'intervento non ha avuto gli effetti sperati: il decesso del pugile è stato reso noto il 9 agosto. Nelle stesse ore si è spento Hiromasa Urakawa, 28 anni. Inutile, anche nel suo caso, l'operazione eseguita dopo le lesioni cerebrali accusate nel match perso contro Yoji Saito.  —[email protected] (Web Info)

