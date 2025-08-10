Ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni il nuovo acquisto Sam Beukema:

“Per noi difensori è importante non prendere gol, stiamo lavorando tanto su questo durante la settimana ed è stato importante anche vincere per due volte di fila. Il lavoro inizia a fruttare, all’inizio è stato duro perché abbiamo caricato tanto e speriamo questo faccia la differenza durante il resto della stagione. Adesso siamo più freschi e si vede anche se fa tanto caldo, siamo contenti per le due vittorie di fila. Mi piace molto difendere alto e pressare, se prendi la palla più in alto possibile sul campo hai maggiori possibilità di fare gol. Mi piace molto difendere così lo facevo anche a Bologna e sono abituato, è il modo giusto per farlo. E’ bello giocare contro Lukaku e Lucca durante la settimana, loro sono forti e questo ti aiuta. E’ un piacere giocare con e contro loro”.