Adnkronos News

Atp Cincinnati, Sonego avanti e Cobolli subito k.o.

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Lorenzo Sonego al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli eliminato all'esordio. Sonego, numero 31 del tabellone, ha sconfitto il belga Zizou Bergs per 6-3, 7-6 (7-4) in 1h41'. Il piemontese affronterà al terzo round lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4. Finisce subito l'avventura di Cobolli. Il numero 15 del seeding cede al francese Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni, che si impone per 6-4, 3-6, 7-6 (7-5) in 2h14'. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Max Giusti e la sorpresa a Gatteo, tra il pubblico c’è Laura Pausini: duetto…

Adnkronos News

Coltellate a 17enne sul Lago Maggiore, il ragazzo in gravi condizioni

Adnkronos News

Fiamme sul Vesuvio, prefetto: “Ancora al lavoro, incendio si sta…

Adnkronos News

Incendio in un rimessaggio di barche a Ostia, alta colonna di fumo sul litorale…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.