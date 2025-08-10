Adnkronos News

Atalanta-Opatija: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Nuova amichevole per l'Atalanta. La squadra bergamasca scende in campo oggi, domenica 10 agosto, contro l'Opatija, formazione croata di seconda serie, a meno di un giorno di distanza dalla sfida con il Colonia di ieri. Juric continua quindi senza sosta la propria preparazione in vista dell'inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.  La sfida tra Atalanta e Opatija è in programmaoggi, domenica 10 agosto, alle ore 10.30. Ecco la probabile formazione della Dea: 
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. All. Juric  Atalanta-Opatija non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente. Il match però si potrà seguire live in streaming sul canale YouTube del club bergamasco.   —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Trump, Putin e l’Alaska: incontro ‘a metà strada’ nell’ex…

Adnkronos News

Paolini-Sakkari: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Adnkronos News

Napoli-Sorrento: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Adnkronos News

Gaza, oggi riunione di emergenza all’Onu. Cresce dissenso internazionale su…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.