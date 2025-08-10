NewsCalcioMercato

Adani: “Lang è un calciatore decisivo. Lucca? Ha tutto”

Ecco le parole di Lele Adani sui nuovi acquisti del Napoli

By Sara Di Fenza
0

Lele Adani, ha parlato a Viva el Futbol del calciomercato del Napoli, soffermandosi su Noa Lang e Lorenzo Lucca.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Lang è un calciatore decisivo. Anche l’ultimo campionato al Psv in rimonta l’ha consegnato lui con il gol allo scadere al Feyenoord, scavalcando poi l’Ajax. E’ uno che può svariare, sa sempre cosa fare, conosce il gioco e Conte lavorerà più che altro sulla metodologia di allenamento, ritmo, lavoro, serietà ed il suo gioco nel collettivo”.

L’arrivo di Lucca dall’Udinese?
“Ha iniziato la carriera con tante aspettative, poi all’Ajax non è andata bene, ma ha saputo far gol ad Udine, conquistare la nazionale e quindi sta entrando in un altro livello ma deve dimostrare di poter tenere questo livello come Lukaku. Ha centimetri, ma anche rapidità e buona tecnica. Il secondo attaccante deve avere l’ambizione di poter arrivare lì ma anche il rispetto dei grandi e Lucca ha tutto”.

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, pista Kevin in stand-by: pesa l’infortunio e il prezzo alto

News

Breda: “Il Napoli vuole creare un ciclo. Sarà la squadra da battere”

Calcio

Gianni Improta: “De Bruyne? L’ho visto a Castel di Sangro, sembra un ragazzino”

News

Napoli, monte ingaggi oltre quota 100 milioni: ritorno ai livelli da Ancelotti

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.