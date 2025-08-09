NewsCalcio

Zazzaroni: “Ademola da giorni risulta introvabile”

Ecco le sue parole

Ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni“Continuiamo a essere colpevolmente esterofili. Anche se l’Atalanta vorrebbe multare Lookman, ma non sa come comunicarglielo, visto che da giorni risulta introvabile. Ademola chiede il rispetto della parola data, o della promessa fattagli, Percassi quello della società. 

Nel frattempo l’Inter parla d’altro: non batte ancora piste alternative per non irritare lo stesso Lookman che ci sta mettendo la faccia e anche qualcos’altro. Sucic e Luis Henrique hanno il compito di ricordare ai tifosi di essere nuovi e forti. Calha ha fatto pace con Lautaro e forse anche con se stesso” scrive Zazzaroni.

