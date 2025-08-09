Zanoli al Bologna è un affare fatto, ora le visite mediche

La destinazione doveva essere Bologna, un po’ per personale gradimento, un po’ perchè sembrava fosse destino. Era stato inserito spesso nella trattativa Ndoye, Alessandro Zanoli, difensore del Napoli. Ora, attraverso un altro accordo, sarà alla corte di Vincenzo Italiano. Scrive il CdS: “Alessandro Zanoli al Bologna è un affare fatto. Una volta superate le visite mediche il laterale destro, che ha giocato la scorsa stagione di serie A in prestito al Genoa, si legherà al club di Saputo fino al 30 giugno 2030. Il contratto da far sottoscrivere al giocatore nato a Carpi nel 2000 è già pronto sulla scrivania di Casteldebole, perché l’accordo economico con il Napoli è stato raggiunto nelle scorse ore. La volontà del 24enne, che aveva dato priorità assoluta alla società rossoblù, ha contribuito a far decollare definitivamente un’operazione imbastita già da un po’ di tempo. La formula: prestito con obbligo di riscatto fissato a cinque milioni più uno di bonus e contratto fino al 2030″

Factory della Comunicazione