Terzino, ma non solo: arriva il tuttofare Gutierrez, scuola Real

Arriva dal Girona il terzino tuttofare, Miguel Gutierrez, 24 anni da pochissimo, cresciuto calcisticamente nel Real Madrid. Scrive Il Mattino: “ Gutierrez andrà ad affiancare sulla fascia sinistra azzurra l’uruguaiano Mathias Olivera , ma non solo: Miguel, infatti, può giocare anche da esterno alto. Proprio la sua versatilità pare abbia stregato Antonio Conte. In rosa, infatti, non sarebbe l’unico: anche Leonardo Spinazzola, 32 anni, può giocare sulla fascia sinistra sia in difesa che in attacco. Dal punto di vista puramente tattico, dunque, Gutiérrez , un mancino alto 180 cm, copre bene entrambe le fasi di gioco: sicuro in difesa, ma abile in attacco, Miguel porta con sè in azzurro ottima abilità nei cross e nel dribbling, oltre che alla possibilità di giocare anche come interno di centrocampo. Dal suo passaggio al Girona , Gutierrez è sempre stato abituato al bel gioco. Infatti, il club spagnolo, è una delle costole del Manchester City : stessa proprietà, stesso stile di gioco e stessa mentalità. Per quanto riguarda la nazionale, invece, non ha mai esordito in prima squadra ma, tra le giovanili della Spagna, porta nel suo bagaglio di esperienze 28 presenze, tra cui cinque alle Olimpiadi di Parigi del 2024, dove ha conquistato la tanto ambita medaglia d’oro .”