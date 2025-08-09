Adnkronos News

Spagna, domato incendio ex moschea Cordova: “Monumento è salvo”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Il monumento è in salvo. Non ci sono fiamme vive. Non sarà una catastrofe". Lo ha assicurato il sindaco di Cordova, José María Bellido, parlando dell'incendio divampato nella storica cattedrale della città del sud della Spagna. L'edificio, patrimonio mondiale Unesco, è conosciuto come 'La Mezquita', poiché un tempo era la Grande Moschea di Cordova. Il sindaco ha dichiarato che l'incendio è stato domato in tarda serata, come riportato dal quotidiano El Pais. —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Leeds-Milan, oggi amichevole per i rossoneri: orario, probabili formazioni e dove…

Adnkronos News

Esodo estivo, weekend da bollino nero: 13 milioni di auto in viaggio

Adnkronos News

Israele verso l’occupazione totale di Gaza City: domenica riunione consiglio…

Adnkronos News

Botulino, l’esperta: “Più rischi con il caldo ma si possono…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.