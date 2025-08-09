NewsCalcioPromozione

Sospiro di sollievo per l’Agropoli: la formazione del Cilento non scomparirà!

By Riccardo Cerino
0

Dopo settimane di passione nelle quali si è temuto il peggio in seguito all’inaspettata esclusione dal campionato di Eccellenza, i tifosi dell’Agropoli 1921 possono tirare un sospiro di sollievo: la squadra cittadina continuerà ad avere un futuro. Stando al quotidiano Il Mattino, il Comitato regionale della Federcalcio nel rendere noti i nomi delle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di promozione ha inserito in sovrannumero nel girone D che comprende compagni della provincia di Salerno anche l’Agropoli 1921, tanto che il raggruppamento è composto da 17 squadre.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo anche sulla pagina social Facebook del club tirrenico che ha postato questo messaggio: “Dopo ogni caduta c’è sempre un nuovo inizio… e oggi il nostro cuore batte ancora più forte. L’Unione Sportiva Agropoli 1921 è ufficialmente iscritta al Campionato di Promozione Girone D. Non è solo calcio. È storia, passione, sudore, orgoglio. È la nostra città che torna a crederci“. Ora è il momento di scegliere il nuovo tecnico ed allestire l’organico a sua disposizione: in pole c’è Carmine Turco, già transitato sulla panchina agropolese. 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Se Grealish non si fa, sono pronte tre alternative dal sapore… internazionale

Esclusive

ESCLUSIVA – Oscar Magoni si racconta: “Napoli, i miei anni difficili ma…

News

Incontro ADL-Gravina a Castel di Sangro. Fra i temi anche il nuovo stadio azzurro

News

Napoli, ritorno di fiamma per Musah! Si complica Miretti: eccessive le richieste…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.