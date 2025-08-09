Sospiro di sollievo per l’Agropoli: la formazione del Cilento non scomparirà!

Dopo settimane di passione nelle quali si è temuto il peggio in seguito all’inaspettata esclusione dal campionato di Eccellenza, i tifosi dell’Agropoli 1921 possono tirare un sospiro di sollievo: la squadra cittadina continuerà ad avere un futuro. Stando al quotidiano Il Mattino, il Comitato regionale della Federcalcio nel rendere noti i nomi delle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di promozione ha inserito in sovrannumero nel girone D che comprende compagni della provincia di Salerno anche l’Agropoli 1921, tanto che il raggruppamento è composto da 17 squadre.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo anche sulla pagina social Facebook del club tirrenico che ha postato questo messaggio: “Dopo ogni caduta c’è sempre un nuovo inizio… e oggi il nostro cuore batte ancora più forte. L’Unione Sportiva Agropoli 1921 è ufficialmente iscritta al Campionato di Promozione Girone D. Non è solo calcio. È storia, passione, sudore, orgoglio. È la nostra città che torna a crederci“. Ora è il momento di scegliere il nuovo tecnico ed allestire l’organico a sua disposizione: in pole c’è Carmine Turco, già transitato sulla panchina agropolese.