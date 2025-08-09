SKY, Politano: “Con i nuovi possiamo fare qualsiasi modulo”

Dopo la vittoria nella gara amichevole con il Girona, Matteo Politano, attaccante del Napoli, interviene ai microfoni di Sky Sport: “Siamo contenti per la vittoria. Negli ultimi minuti il Girona ha giocato bene. Non importa chi segna, dobbiamo mettercela tutta anche in amichevole. Con i nuovi acquisti possiamo fare qualsiasi modulo: 3-5-2 o 4-3-3, è uguale. I nuovi si stanno inserendo bene, siamo contenti del gruppo che stiamo creando. Proviamo a vincere con il Sorrento e l’Olympiacos per essere pronti nella prima giornata. De Bruyne è un campione in campo, ma soprattutto un ragazzo d’oro che si è inserito alla grande. Quando tocca lui il pallone fa la differenza. Non lo diciamo noi, ma la sua carriera. Siamo contenti di averlo in squadra, possiamo solo imparare. Io cerco di esserci e portare sempre un grande risultato”.

