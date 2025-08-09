Simeone: quotazioni e statistiche del nuovo attaccante del Torino

Giovanni Simeone è un nuovo giocatore del Torino, arrivato dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto al determinarsi di determinate condizioni, l’argentino va ad arricchire il reparto offensivo della squadra di Baroni. La Gazzetta “lo analizza”: “Punta centrale di natura, il Cholito è alla ricerca di riscatto dopo anni difficili a Napoli in cui non ha mai trovato la titolarità, segnando solo 6 gol in campionato nel giro di tre stagioni. Nel Torino non manca la concorrenza per un posto al centro dell’attacco, ma Simeone è stato voluto dalla società e dovrebbe trovare spazio, probabilmente ai danni di Che Adams.

“A Torino troverà presumibilmente più spazio, anche se il titolare, salvo sorprese legate al suo recupero, dovrebbe essere Zapata. Nell’ultima annata in cui ha giocato con continuità, ovvero quella 2021-22 in cui vestiva la maglia del Verona, il Cholito ha segnato 17 reti in 35 presenze. Quella con i gialloblù è stata anche la miglior stagione dell’argentino da quando gioca in Italia. In carriera non ha rimediato molti infortuni, anzi, e questo è un aspetto importante in ottica fantacalcio, soprattutto perché Zapata è invece reduce dalla rottura del crociato e dei menischi mediale e laterale”