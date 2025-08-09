Se Grealish non si fa, sono pronte tre alternative dal sapore… internazionale

Il Napoli ha le idee chiare relativamente al sostituto di Giacomo Raspadori, pronto ad approdare all’Atletico Madrid. Una su tutte è quella che porta a Jack Grealish del Manchester City, ma l’alto ingaggio è uno scoglio difficile da superare. Il club azzurro, stando a La Gazzetta dello Sport, non intende comunque farsi trovare impreparato ed è pronto a valutare attentamente le alternative al classe 1995.

Tutte di respiro internazionale. La prima pista porta a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool e voglioso di misurarsi nuovamente con la Serie A, poi si fanno i nomi di Kevin (Shakthar Donetsk) e Nusa (Lipsia). Il mercato è ancora aperto e presto gli azzurri potrebbero accogliere l’ennesimo rinforzo.