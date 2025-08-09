NewsCalcioMercato

Se Grealish non si fa, sono pronte tre alternative dal sapore… internazionale

By Riccardo Cerino
0

Il Napoli ha le idee chiare relativamente al sostituto di Giacomo Raspadori, pronto ad approdare all’Atletico Madrid. Una su tutte è quella che porta a Jack Grealish del Manchester City, ma l’alto ingaggio è uno scoglio difficile da superare. Il club azzurro, stando a La Gazzetta dello Sport, non intende comunque farsi trovare impreparato ed è pronto a valutare attentamente le alternative al classe 1995.

Tutte di respiro internazionale. La prima pista porta a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool e voglioso di misurarsi nuovamente con la Serie A, poi si fanno i nomi di Kevin (Shakthar Donetsk) e Nusa (Lipsia). Il mercato è ancora aperto e presto gli azzurri potrebbero accogliere l’ennesimo rinforzo.

