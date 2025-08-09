CalcioNapoliNews

Scarlato: “Napoli, ora la ciliegina sulla torta, l’esterno offensivo!”

By Gabriella Calabrese
Gennaro Scarlato, ex capitano del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, prendendo pedine importanti: da De  Bruyne e Lang. Qualcosa sarà inserito nei prossimi giorni: Gutierrez e Juanlu Sanchez.  Manca una ciliegina sulla torta: l’esterno offensivo, tipo uno alla Lookman.  A centrocampo, invece, farei restare Vergara che mi sembra l’unico giovane pronto a  giocare nel Napoli. A prescindere dalla cessione di Raspadori, di fatto, il Napoli deve prendere un attaccante esterno. Metodo duro di Conte? Va bene così, visto che ha vinto diversi campionati. Il Napoli farà una buona Champions. Con De Bruyne, di fatto, De Laurentiis è andato un po’ contro la sua mentalità, ovvero prendere giocatori di prospettiva per poi vendere per fare plusvalenza. Con De Bruyne, ovviamente, ha fatto un gran colpo. Ma De Laurentiis ha cambiato un po’ ultimamente la sua strategia, prendendo sia giovani che giocatori pronti. Arbitro che spiegherà le sue decisioni dopo aver visto il VAR? Questa cosa aiuterà sicuramente”.

