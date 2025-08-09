NewsCalcioMercato

Raspadori dal Cholito al Cholo: Jack ha saltato pure la presentazione della squadra in piazza

By Giuseppe Sacco
Giacomo Raspadori si prepara a salutare il Napoli: l’affare con l’Atletico Madrid è in chiusura, l’ultima offerta da 22 milioni più 3 di bonus ha convinto De Laurentiis. E così, una volta sistemati tutti i dettagli, Jack passerà dal Cholito Giovanni al Cholo Diego Simeone: con il figlio ha condiviso tre stagioni memorabili conquistando due scudetti e arrivando fino agli ottavi di Champions e con la guida tecnica del padre, invece, proverà a contenderà la Liga al Barça e al Real. E magari si ritroverà a sfidare la sua ex proprio in Europa, chissà. Ieri sera, tanto per cominciare, ha saltato la presentazione della squadra in piazza del Plebiscito con i tifosi: segnale inequivocabile. In allenamento, invece, aveva regalato tre gol. Gli ultimi, in famiglia.  Fonte: CdS

 

