Napoli, ritorno di fiamma per Musah! Si complica Miretti: eccessive le richieste della Juventus

Dopo i tentativi andati a vuoto delle scorse settimane, il Napoli sarebbe pronto a tornare alla carica per Yunus Musah del Milan. Secondo il quotidiano Il Mattino, gli azzurri proveranno ad aumentare l’offerta per il centrocampista che i rossoneri vorrebbero cedere altrove. I contatti si sono intensificati nella serata di ieri, ma l’operazione si preannuncia complessa a causa della diversità di vedute sulle cifre relative allo statunitense: se il Milan chiede almeno 25 milioni per lasciarlo partire, il club azzurro non è disposto ad andare oltre quota 16.

Nel frattempo, si complica la pista che porta a Fabio Miretti: la valutazione che la Juventus fa del classe 2003, reduce dal prestito al Genoa, è considerata ancora eccessiva dal ds Manna.