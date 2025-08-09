Napoli-Girona 3-2: De Bruyne incanta, gli azzurri vincono a Castel di Sangro

Il Napoli di Antonio Conte ha superato 3-2 il Girona nell’amichevole disputata oggi, sabato 9 agosto 2025, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, davanti a oltre 7.200 spettatori.

Factory della Comunicazione

La partita è iniziata con un ritmo elevato. Al 5’, Giovanni Di Lorenzo ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa su assist da calcio d’angolo di Kevin De Bruyne. Il belga ha poi raddoppiato al 15’ e triplicato al 23’, mostrando tutta la sua classe e visione di gioco. Il Girona ha reagito al 34’ con un colpo al volo di Cristhian Stuani, accorciando le distanze sul 3-1. Poco prima dell’intervallo, al 42’, lo stesso Stuani ha segnato il 3-2, rendendo incerto l’esito del match.

Nel secondo tempo, il Napoli ha effettuato diversi cambi, tra cui l’ingresso di McTominay e Gilmour, mentre il Girona ha risposto con rinforzi offensivi come Portu e Lemar. Nonostante le occasioni create da entrambe le squadre, il risultato non è più cambiato. Il Napoli ha così conquistato la seconda vittoria in amichevole dopo il successo con il Catanzaro, confermando i progressi nel precampionato.

Il prossimo impegno degli azzurri sarà domani alle 10 contro il Sorrento.