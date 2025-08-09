NewsCalcioMercato

Napoli, dopo l’addio di Raspadori parte la caccia al nuovo colpo in attacco

By Emanuela Menna
La rivoluzione di Antonio Conte al Napoli registra un colpo di scena con la cessione lampo di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid per circa 26 milioni di euro. L’attaccante, poco adatto al nuovo progetto, lascia un vuoto tecnico e un budget importante per il mercato.

Il sogno dei tifosi è Jack Grealish, in uscita dal Manchester City e interessato all’Italia, ma l’ingaggio da 15 milioni rende l’operazione quasi impossibile. Più concreta, ma complessa, la pista Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, ostacolata dal suo stipendio e dai dubbi sulla condizione fisica.

Il club valuta anche alternative giovani e costose: Kevin (Shakhtar Donetsk) e Antonio Nusa (Lipsia), entrambi valutati 35-40 milioni, cifra coperta dalla vendita di Raspadori. La ricerca del nuovo rinforzo offensivo è in corso e Conte attende l’uomo giusto per completare l’attacco.

