Napoli di Conte: solidità difensiva e flessibilità tattica per ripartire

Il Napoli di Antonio Conte, ancora in fase di rodaggio, sembra destinato a seguire le linee guida che hanno portato al quarto scudetto, alternando in base alle necessità il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La squadra dovrà essere capace di cambiare assetto durante la stessa partita e adattarsi agli avversari. La difesa, che nella scorsa stagione è stata la migliore d’Europa, rappresenta una garanzia; il vero lavoro sarà trovare il giusto equilibrio in fase offensiva. In questo, il contributo di McTominay e Anguissa sarà determinante per dare solidità e continuità a qualsiasi scelta tattica.

Fonte: Gazzetta