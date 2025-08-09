Adnkronos News

Musetti-Bonzi, oggi l’esordio dell’azzurro a Cincinnati – Diretta

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Oggi, sabato 9 agosto, l'azzurro esordisce nel secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati – in diretta tv e streaming – contro il francese Benjamin Bonzi. Il toscano dovrà riscattarsi dopo un deludente Wimbledon, per conquistare punti importanti in ottica Atp Finals: di fronte ci sarà il tennista transalpino, numero 63 del ranking Atp, che al debutto sul cemento americano ha eliminato l'altro italiano Matteo Arnaldi. In caso di passaggio del turno, al terzo turno, Musetti troverà uno tra il greco Stefanos Tsitsipas e l'ungherese Fabian Marozsan.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

L’Aquila, accoltella la moglie in strada ad Avezzano: fermato a Roma

Adnkronos News

Guardiola, pallegrinaggio al Santuario di Santa Rosalia e omaggio a Falcone e…

Adnkronos News

Chi è Kelly Doualla, la giovane stella dell’atletica azzurra che in Finlandia…

Adnkronos News

Incidente su A1, oggi i funerali. Meloni: “Mi stringo a famiglie delle…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.