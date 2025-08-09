Medkov, l’ombra russa dietro le scommesse clandestine nel tennis

Aleksey Viktorovich Medkov, 35enne russo, è accusato dalla Procura di Roma di organizzare illegalmente scommesse online su partite di tennis internazionali tramite l’app non autorizzata “Dtmflite”.

Nel maggio 2022 è stato sorpreso al Foro Italico di Roma, senza biglietto, mentre assisteva agli Internazionali BNL d’Italia e gestiva in tempo reale l’app, che permetteva a utenti di tutto il mondo di piazzare puntate sfruttando informazioni raccolte dal vivo. Gli sono stati sequestrati smartphone, dispositivi bluetooth e carte di credito.

Medkov è già noto all’ATP e alle autorità: era stato avvistato e allontanato da numerosi tornei (Indian Wells, Masters di Parigi e Vienna, Madrid, Finals di Torino) ed arrestato in Thailandia nel 2009 per gioco d’azzardo.

Gli inquirenti sospettano che coordini anche una rete di “disturbatori” a bordo campo, dotati di telecamere e dispositivi spia, per influenzare le partite e alterare i risultati a vantaggio delle scommesse.

