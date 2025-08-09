CalcioNapoliNews

Mediana azzurra – Musah preferirebbe ancora il Napoli…

By Gabriella Calabrese
Dalla porta all’attacco, virando sugli esterni, per ritornare in mediana. Il Napoli sta intervenendo in tutti i reparti, è estremamente chiaro. Occorre il famoso “sesto”. Scrive il CdS: Occhi aperti anche sul fronte italo-inglese, nel senso che Manna sta guardando con attenzione l’evoluzione della storia tra il Milan e il Nottingham Forest, ovvero il club che ha acquistato il vecchio obiettivo Ndoye, per Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, 22 anni, è il mediano fisico che il club azzurro aveva praticamente acquistato a inizio mercato, per 25 milioni, ma poi la storia finì in un lampo. Il Forest è disposto a pagare 30 milioni, ma il giocatore preferirebbe il Napoli se ci fosse ancora la possibilità: percorso inverso rispetto a Ndoye. Parallelamente è tornato nei radar il portoghese del Benfica, Florentino Luis, 25 anni, mediano fisico molto efficace nell’interdizione ma dotato anche di una certa qualità e capacità di gestione del pallone”

