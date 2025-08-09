La reazione. Magari una vittoria, perché no. Ma soprattutto una risposta. Il live dalle 18,45 contro il Girona

Factory della Comunicazione

A cambiare, dicevamo, dovrà invece essere la tendenza delle prestazioni, alla luce dei risultati delle quattro uscite già archiviate tra Dimaro e Castel di Sangro: sconfitta e pareggio contro due squadre di Serie C (Arezzo e Casertana); sconfitta al debutto internazionale (Brest); vittoria contro una formazione di Serie B (Catanzaro). Gol fatti: 4. Gol subiti: 6. Il Napoli affronterà alle 19 in amichevole gli spagnoli del Girona, in questo momento gettonatissimo per le note vicende di mercato dell’operazione Gutierrez e ormai un habitué: dall’estate 2022, le due squadre si sono già sfidate tre volte. Quella di oggi allo stadio Teofilo Patini, già sold out con i soliti 7.200 spettatori assicurati, sarà la quarta passerella: sta diventando una classica della preparazione in Abruzzo., alla luce dei risultati delle quattro uscite già archiviate tra Dimaro e Castel di Sangro: sconfitta e pareggio contro due squadre di Serie C (Arezzo e Casertana); sconfitta al debutto internazionale (Brest); vittoria contro una formazione di Serie B (Catanzaro). Gol fatti: 4. Gol subiti: 6. Fonte: CdS

Tre i precedenti con gli azzurri

Sono tre le amichevoli giocate tra Napoli e Girona negli ultimi anni. Nell’estate del 2022, gli azzurri guidati allora da Luciano Spalletti s’imposero per 3-1 a Castel di Sangro. Passarono in vantaggio con un autorete dell’ex David Lopez, poi, gli spagnoli pareggiarono nella ripresa con l’argentino Castellanos. Il diagonale di sinistro di Petagna e il rigore trasformato da Kvaratskhelia fecero sorridere i partenopei. L’anno successivo sempre in Abruzzo il Napoli vinse 4-2 dopo i calci di rigore dopo che al termine dei 90 minuti il match era terminato 1-1 (vantaggio spagnolo con Stuani e pareggio di Simeone su rigore). Nella lotteria dei penalty un super Alex Meret ne neutralizza due su tre consegnando la vittoria ai compagni di squadra. L’anno scorso la compagine della Catalogna s’impose per 2-0. Gara sempre disputata al «Patini» di Castel di Sangro. Match giocato sotto una pioggia torrenziale. Segnarono per gli spagnoli Van de Beek e un goal in spaccata di Villa.