La Premier si prepara alla svendita: club pieni zeppi di esuberi

Il Napoli ha i nomi. È per questo che c’è una grande tentazione last minute: il 28enne nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko , esterno basso (negli ultimi tempi) ma anche ala sinistra con un grande senso tattico potrebbe lasciare l’Arsenal ed è stato proposto al Napoli . I Gunners hanno fissato una quotazione di 10 milioni di sterline e nessuno lo ha voluto fino ad adesso: ora a Londra sono pronti a darlo via gratis, anche perché ha un solo anno di contratto.