NewsCalcioMercato

La Premier si prepara alla svendita: club pieni zeppi di esuberi

Ecco la situazione

By Vincenzo Buono
0
Il Napoli ha i nomi. È per questo che c’è una grande tentazione last minute: il 28enne nazionale ucraino Oleksandr Zinchenko, esterno basso (negli ultimi tempi) ma anche ala sinistra con un grande senso tattico potrebbe lasciare l’Arsenal ed è stato proposto al Napoli. I Gunners hanno fissato una quotazione di 10 milioni di sterline e nessuno lo ha voluto fino ad adesso: ora a Londra sono pronti a darlo via gratis, anche perché ha un solo anno di contratto.

Factory della Comunicazione

Così come per Federico Chiesa: il Liverpool tra pochi giorni dovrà per forza liberarsi dell’esubero italiano e a quel punto ecco che gli azzurri potrebbero far valere l’appeal della maglia azzurra. Ma soprattutto il fatto che ci sia una grande feeling tra Chiesa e Conte. Nella lista dei papabili, bisogna cancellare il nome di Garnacho: l’argentino alla fine pare destinato al Chelsea. Dove c’è Raheem Sterling tra gli esuberi di una rosa extra-large: c’è l’ingaggio da 18 milioni da cui si fa fatica a trovare un punto di mediazione. E stessa cosa vale per Jack Grealish: il Manchester City lo dà a titolo gratuito ma solo con copertura salariale al 100% che sfiora i 16 milioni di sterline.
Fonte: Il Mattino
Potrebbe piacerti anche
News

Guardiola su De Bruyne: “È strano vederlo con la maglia del Napoli, noi del…

X

Amichevole Napoli-Girona: LIVE ore 19,00, sono tre i precedenti

News

Cds – Napoli, caccia al rinforzo a centrocampo: Musah e Florentino Luis nel…

News

Starace si racconta: “Dal primo scudetto con Diego all’ultimo, il Napoli è la mia…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.