Krol: “Napoli in crescita, fiducia su McTominay ma servono due terzini per essere invincibili”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli e della Nazionale olandese, ha parlato a Canale 9 durante “Il Ritiro di Mattina” delle prospettive del Napoli di Antonio Conte per la nuova stagione. Secondo Krol, la squadra sta crescendo bene nonostante qualche esperimento nei ruoli durante i ritiri. Ha indicato Scott McTominay come un giocatore su cui puntare. Riguardo alle critiche sul fatto che il Napoli sembri ancora lontano dalla forma migliore e dai meccanismi perfetti, Krol ha tranquillizzato, spiegando che è normale per il periodo e che gli automatismi arriveranno presto. Infine, ha sottolineato la necessità di rinforzare la squadra con almeno due terzini per affrontare al meglio campionato e competizioni internazionali.

Factory della Comunicazione