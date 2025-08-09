Incontro ADL-Gravina a Castel di Sangro. Fra i temi anche il nuovo stadio azzurro

Nei giorni scorsi è andato in scena, a Castel di Sangro, un incontro fra Aurelio De Laurentiis e Gabriele Gravina. Il patron azzurro e il numero uno della Figc, stando al quotidiano Il Mattino, hanno pranzato insieme in un clima di grande sintonia.

Oltre ai rapporti cordiali, si è approfittato dell’occasione per fare il punto su temi di stretta attualità, come Euro 2032 e il progetto del nuovo stadio del Napoli che De Laurentiis intende realizzare nella zona Est della città, in tempo utile per ospitare la rassegna continentale. Gravina, legato al territorio sangrino fin dagli anni ’90 quando la squadra locale approdò in Serie B, ha ribadito l’importanza di detenere adeguate strutture, idonee ad accogliere anche nazionali giovanili e femminili.