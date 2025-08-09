In ottomila omaggiano la squadra in piazza. Conte: «Non finiremo mai di ringraziarvi dell’affetto»

Ieri sera 8mila tifosi, più della capienza dello stadio Patini, hanno riempito Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro in occasione della presentazione della squadra.

Tutti presenti tranne Raspadori, dicevamo, ma ci sono i membri degli staff, i calciatori, l’entusiasmo del popolo azzurro e due discorsi brevi ma intensi di Conte e Oriali. «Non finiremo mai di ringraziarvi dell’affetto», l’esordio dell’allenatore rivolgendosi alla gente. «Ciò che ci trasmettete ce lo portiamo in campo: sappiamo di dover dimostrare di meritare di giocare per il Napoli e lo facciamo per voi, per la vostra passione. Ci rivediamo dopo un bellissimo anno: grazie allo staff e ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. E ringrazio chi è andato via e ha contribuito allo scudetto, gli auguriamo il meglio. Abbiamo scritto una pagina di storia: ora ricominciamo, parliamo poco e facciamo tanto». Poi il capitano Di Lorenzo: «Se riusciremo a diventare una cosa unica come l’anno scorso potremo toglierci soddisfazioni».