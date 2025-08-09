NewsCalcioMercato

Il secondo colpo spagnolo si chiama Juanlu Sanchez. L’ under 21 della nazionale iberica vuole solo il Napoli

By Giuseppe Sacco
0

 Juanlu Sanchez, terzino destro, 21 anni, alfiere della Roja Under 21: con il Siviglia è andato in scena un braccio di ferro con la complicità delle offerte superiori di Wolverhampton e Nottingham Forest, 20 milioni. Il Napoli, però, è rimasto fermo sulle sue posizioni: 17 milioni, prendere o lasciare. Anche perché Juanlu vuole solo i campioni d’Italia: resta da sistemare soltanto qualcosa sulle commissioni e anche il secondo terzino spagnolo sarà confezionato.

Factory della Comunicazione

In uscita, invece, conclusa con il Bologna la terza operazione della stagione: Alessandro Zanoli, un altro terzino (destro) di 24 anni, andrà a giocare con Italiano. Le cifre: prestito con obbligo da 5 milioni più uno di bonus.

 

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Raspadori dal Cholito al Cholo: Jack ha saltato pure la presentazione della squadra…

News

CdS Campania – “GUTI C’E’ “. In arrivo…

News

Rassegna stampa – Prime pagine sportive del 9 agosto

News

Milanese: “Lucca e Lukaku? Sono abbastanza simili come stazza”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.