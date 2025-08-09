Il secondo colpo spagnolo si chiama Juanlu Sanchez. L’ under 21 della nazionale iberica vuole solo il Napoli

Juanlu Sanchez, terzino destro, 21 anni, alfiere della Roja Under 21: con il Siviglia è andato in scena un braccio di ferro con la complicità delle offerte superiori di Wolverhampton e Nottingham Forest, 20 milioni. Il Napoli, però, è rimasto fermo sulle sue posizioni: 17 milioni, prendere o lasciare. Anche perché Juanlu vuole solo i campioni d’Italia: resta da sistemare soltanto qualcosa sulle commissioni e anche il secondo terzino spagnolo sarà confezionato.

Factory della Comunicazione

In uscita, invece, conclusa con il Bologna la terza operazione della stagione: Alessandro Zanoli, un altro terzino (destro) di 24 anni, andrà a giocare con Italiano. Le cifre: prestito con obbligo da 5 milioni più uno di bonus.

Fonte: CdS