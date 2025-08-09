Il riscaldamento di Maradona rivive sui social grazie ad Alice Freestyle

Era il 1989 quando Diego Armando Maradona trasformò il riscaldamento pre-partita in pura magia. Nella semifinale di Coppa Uefa a Monaco di Baviera, il “pibe de oro” incantò lo stadio palleggiando con naturalezza al ritmo di Live is Life degli Opus, tra colpi di tacco, spallate e sorrisi. Per pochi minuti, il calcio divenne poesia.

Oggi, quelle immagini indimenticabili tornano a emozionare grazie ad Alice Freestyle, artista del calcio freestyle seguita da oltre 386mila fan, che ha ricreato la celebre esibizione in un video diventato virale sui social. Stesso ritmo, stessa leggerezza, stessa gioia di giocare senza tempo.

Il filmato ha scatenato la nostalgia di tifosi e appassionati, tra chi ricorda di essere stato sugli spalti e chi ammette di avere ancora i brividi rivedendo quelle movenze. Maradona non c’è più, ma la sua idea di calcio — libertà, creatività e sorriso — continua a vivere, trovando oggi un nuovo palcoscenico: il mondo senza confini della rete.

Fonte: Il Mattino