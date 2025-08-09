Adnkronos News

Il caldo stringe la morsa sull’Italia, oggi 6 città bollino arancione e 13 in allerta gialla

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il caldo continua a stringere la sua morsa sull'Italia, in un crescendo che oggi, sabato 9 agosto, porta a quota 6 le città con bollino arancione e 13 quelle con bollino giallo, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute.  I bollini verdi che qualche giorno fa punteggiavano il Paese crollano a 8 sabato. Le città al livello 2 di allerta (arancione) sono Firenze, Bologna, Bolzano, Brescia, Perugia e Rieti, mentre i 13 bollini gialli vanno ad Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Domani, domenica 10 agosto, a Firenze scatta il primo bollino rosso del mese, indicatore del livello massimo di allerta per le ondate di calore. Tredici le città per le quali, sempre domenica, è previsto bollino arancione: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma Torino, Trieste, Verona. A questi si accompagnano 6 bollini gialli per Ancona, Civitavecchia, Genova, Palermo Venezia, Viterbo, e 7 verdi per Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria.   —[email protected] (Web Info)

