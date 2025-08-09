Guardiola su De Bruyne: “È strano vederlo con la maglia del Napoli, noi del City vogliamo che faccia bene”

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di DAZN ha parlato di Kevin De Bruyne e dell’effetto che gli fa vederlo con la maglia del Napoli.

Ecco le sue parole:

“È un po’ strano devo dire, ma tutti noi e tutta la famiglia City gli vogliamo tanto bene. Vogliamo che quest’esperienza in Italia vada bene e con un allenatore fortissimo, uno dei più bravi in assoluto, non adesso ma di tutti i tempi… Sicuramente imparerà e farà delle cose buone. Mi auguro per lui, Michelle e i suoi figli che si trovino benissimo in Italia e soprattutto a Napoli”.