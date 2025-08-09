NewsCalcioMercato

Guardiola su De Bruyne: “È strano vederlo con la maglia del Napoli, noi del City vogliamo che faccia bene”

Ecco le parole al miele di Pep Guardiola su Kevin De Bruyne

By Guido Russo
0

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di DAZN ha parlato di Kevin De Bruyne e dell’effetto che gli fa vederlo con la maglia del Napoli.

Ecco le sue parole:

È un po’ strano devo dire, ma tutti noi e tutta la famiglia City gli vogliamo tanto bene. Vogliamo che quest’esperienza in Italia vada bene e con un allenatore fortissimo, uno dei più bravi in assoluto, non adesso ma di tutti i tempi… Sicuramente imparerà e farà delle cose buone. Mi auguro per lui, Michelle e i suoi figli che si trovino benissimo in Italia e soprattutto a Napoli”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
X

LIVE – Ore 19,00 amichevole Napoli/Girona, son tre i precedenti tra le due…

News

Cds – Napoli, caccia al rinforzo a centrocampo: Musah e Florentino Luis nel…

News

Starace si racconta: “Dal primo scudetto con Diego all’ultimo, il Napoli è la mia…

News

Capello promuove il Napoli: “Mercato intelligente, sarà da Scudetto”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.