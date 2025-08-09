Adnkronos News

Gruppo pro Pal messo al bando in Gb, 365 arresti durante protesta a Londra

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Ancora arresti a Londra. Sono 365 le persone fermate durante la manifestazione di sostegno al gruppo Palestine Action, che è stato messo al bando come organizzazione terroristica. I media britannici riferiscono dell'aggiornamento fornito dalla Polizia dopo che questo pomeriggio centinaia di persone si sono radunate a Parliament Square per la manifestazione organizzata dal gruppo Defend Our Juries. E' del mese scorso la decisione del ministro dell'Interno, Yvette Cooper, di mettere al bando Palestine Action. Il divieto implica che l'adesione o il sostegno al gruppo costituiscono un reato punibile con una pena fino a 14 anni di carcere —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Palermo, tragedia a Mondello: giovane muore colpito da elica gommone

Adnkronos News

Amichevoli, vincono Roma e Lazio. Pari Milan e Fiorentina

Adnkronos News

Ucraina, Macron parla con Zelensky e leader Ue: “Futuro non si decida senza…

Adnkronos News

Chiara Ferragni parla di Leone e Vittoria ai follower e ammette: “Vorrei…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.