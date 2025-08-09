Gattuso, alle prese con il nuovo ciclo: il futuro azzurro parla estero

Questa estate tre calciatori nel giro della Nazionale hanno lasciato la Serie A: Matteo Ruggeri è andato all’Atletico Madrid (scelto dopo il mancato arrivo di Theo Hernández), Mateo Retegui si è trasferito in Arabia Saudita all’Al-Quadsiah (20 milioni netti a stagione e 70 milioni incassati), mentre Giacomo Raspadori è anch’egli prossimo all’Atletico, spinto dalla volontà di giocare di più in vista del Mondiale.

Il nuovo CT Gennaro Gattuso ha iniziato il suo giro per i club italiani, ma dovrà presto seguire anche i tanti italiani all’estero. Donnarumma è capitano e gioca al PSG, Tonali al Newcastle, Calafiori, Udogie e Vicario sono anch’essi in Premier League.

Tanti anche i giovani italiani fuori dai confini: Kayode (Brentford), Pirola (Olympiacos), Zanotti (Lugano), Koleosho (Burnley), Gnonto (Leeds), oltre agli Under 17 e 18 come Samuele Inacio e altri talenti sparsi tra Germania, Olanda e USA. La Nazionale è sempre più internazionale.