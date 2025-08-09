Fabbroni: “Raspadori merita l’Atletico. Lucca il miglior acquisto del Napoli”

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori andrà all’Atletico Madrid, va a giocare in una delle squadre più importanti d’Europa: gioca sempre la Champions ed è un’autorevole rompiscatole per vincere la Liga. Raspadori merita questo trasferimento. Con i soldi di Raspadori, di fatto, il Napoli prenderà qualcuno lì davanti. Ma il club partenopeo non deve avere fretta, visto che con il passare dei giorni i cartellini potrebbero scendere. Tuttavia, c’è il problema Conte. Quest’ultimo, infatti, spinge per avere i giocatori il prima possibile.

Il colpo migliore del Napoli è Lucca. Lookman, viste le notizie che girano, non verrà al Napoli. Lookman andrà all’estero, sempre se non dovesse andare all’Inter. Il Napoli può piazzare un colpo importante. Il Milan è una copia dell’anno scorso in quanto ad impegni e a nuovo allenatore, se chiude a buon mercato può essere molto fastidioso per la vittoria dello scudetto. Poi c’è da vedere l’Inter come completa il suo mercato. Bisogna vedere la resa di Chivu. Poi la Juve potrebbe piazzare due-tre colpi che gli permetterebbero di diventare una delle protagoniste della stagione. Occhio anche alla Roma di Gasperini. Il Como, ovviamente, sarà un avversario molto tignoso”.