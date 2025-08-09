Di Fusco: “Occorre un esterno sinistro da due anni, va preso”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Al Napoli serve sempre un esterno a destra, a sinistra, visto che Raspadori può essere sostituto da De Bruyne. Bisogna prendere uno specialista del ruolo, che manca da due anni. Leggo di Chiesa che, gioca o non gioco, è un esterno. Raspadori o McTominay, invece, non lo sono. Il Napoli deve avere due giocatori per ogni ruolo. Lucca o Lukaku? Quest’anno, viste le tante partite da disputare, ci sarà spazio per entrambi”.

