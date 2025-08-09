Cds – Napoli, caccia al rinforzo a centrocampo: Musah e Florentino Luis nel mirino

Dopo la cessione di Giacomo Raspadori, il Napoli accelera per un nuovo colpo in mezzo al campo. Il ds Giovanni Manna segue con attenzione la situazione di Yunus Musah, 22 anni, centrocampista del Milan finito nel mirino del Nottingham Forest. Gli inglesi sarebbero pronti a offrire 30 milioni di euro, ma il giocatore gradirebbe la destinazione Napoli, club che lo aveva praticamente acquistato a inizio mercato per 25 milioni prima che la trattativa sfumasse.
Parallelamente, è tornato d’attualità il nome di Florentino Luis, 25 anni, mediano del Benfica apprezzato per la sua fisicità, capacità di interdizione e qualità nella gestione del gioco.
Il club azzurro valuta le mosse, pronto a scegliere il profilo ideale per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione.
Fonte: Corriere dello Sport