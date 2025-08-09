NewsCalcioMercato

CdS Campania – “GUTI C’E’ “. In arrivo l’esterno del Girona, Jaunlu quasi. IL NAPOLI SI FA IN SPAGNA

By Giuseppe Sacco
0

Esce la punta e ci si prepara all’arrivo dei due rinforzi attesi su entrambe le fasce.

 

Factory della Comunicazione

Tutto ok per l’esterno del Girona.

 

La cessione di Raspadori non è l’unico affare concluso nel filo diretto acceso con la Spagna nell’ultima settimana: definita anche la trattativa con il Girona, oggi in campo contro il Napoli in amichevole, per Miguel Gutierrez, 24 anni, esterno sinistro a tutta fascia attualmente infortunato e dunque assente a Castel di Sangro: è reduce da un intervento alla caviglia destra, rientrerà dopo la prima sosta di settembre. Nulla di preoccupante: il ds Manna l’ha scovato e l’ha chiuso, 18 milioni più uno di bonus. Visite nei prossimi giorni a Roma.

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Rassegna stampa – Prime pagine sportive del 9 agosto

News

Milanese: “Lucca e Lukaku? Sono abbastanza simili come stazza”

Calcio

Paci: “Vergara è molto interessante, può fare anche l’esterno…

News

Mandorlini: “Mi auguro uno scatto d’orgoglio delle altre, ma il Napoli è…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.