CdS Campania – “GUTI C’E’ “. In arrivo l’esterno del Girona, Jaunlu quasi. IL NAPOLI SI FA IN SPAGNA

Esce la punta e ci si prepara all’arrivo dei due rinforzi attesi su entrambe le fasce.

Tutto ok per l’esterno del Girona.

La cessione di Raspadori non è l’unico affare concluso nel filo diretto acceso con la Spagna nell’ultima settimana: definita anche la trattativa con il Girona, oggi in campo contro il Napoli in amichevole, per Miguel Gutierrez, 24 anni, esterno sinistro a tutta fascia attualmente infortunato e dunque assente a Castel di Sangro: è reduce da un intervento alla caviglia destra, rientrerà dopo la prima sosta di settembre. Nulla di preoccupante: il ds Manna l’ha scovato e l’ha chiuso, 18 milioni più uno di bonus. Visite nei prossimi giorni a Roma.

Fonte: CdS