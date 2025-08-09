Adnkronos News

Burnley-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo la tournée in Turchia, la Lazio torna in campo in amichevole. Il club biancoceleste sfida oggi, sabato 9 agosto, il Burnley, neopromossa in Premier League, al Turf Moor Stadium di Burnley per il penultimo test della propria preparazione estiva. Nelle ultime due uscite la squadra di Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste dopo le dimissioni di un anno e mezzo fa, ha raccolto una sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahce di Mourinho e un pareggio per 2-2 con il Galatasaray campione di Turchia.  La sfida tra Burnley e Lazio è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle 16 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 
Burnley (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartmn; Laurent, Veevers; Bruun Larsen, Mejbri, Anthony; Edwards. All. Parker 
Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Rovella; Cancellieri, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri  Burnley-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile attraverso smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn.  —[email protected] (Web Info)

