Bakayoko su Conte: “È il miglior allenatore che ho avuto in carriera”

Tiemoue Bakayoko, centrocampista reduce da una stagione al PAOK e oggi svincolato, Il giocatore ha parlato al Mundo Deportivo del suo futuro, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Ho due allenatori personali, mi sto allenando. Ci sono stati interessi di diverse squadre questa estate, ma il mio agente sta ancora cercando la soluzione giusta. Sono aperto a tutte le soluzioni, l’importante è trovare un bel progetto e poter dimostrare che ho ancora un livello per giocare bene”, ha spiegato in merito al proprio futuro.

Quindi un passaggio sul passato: “I 40 milioni pagati dal Chelsea nel 2017? Non ho mai capito perché non mi hanno dato la possibilità. Il primo anno ci sono stati momenti buoni e meno buoni. Poi Conte, il tecnico che mi ha portato al Chelsea, se n’è andato e tutto è cambiato col nuovo allenatore Sarri. Conte è il tecnico che l’ha segnata maggiormente? Senza dubbio, è il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Il suo gioco magari non è il migliore da vedere o da interpretare, ma certamente è quello che ha più effetto. Idoli di infanzia? Oltre a Ronaldinho, dico Vieira e Yaya Toure”.