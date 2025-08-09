Bakayoko: “Aperto a nuove sfide, Conte il tecnico che mi ha segnato di più”

Tiemoue Bakayoko, centrocampista attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al PAOK, ha un passato in Italia con Milan e Napoli. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mundo Deportivo parlando del suo futuro e anche del suo ex allenatore, Antonio Conte:
“Ho due allenatori personali, mi sto allenando. Ci sono stati interessi di diverse squadre questa estate, ma il mio agente sta ancora cercando la soluzione giusta. Sono aperto a tutte le soluzioni, l’importante è trovare un bel progetto e poter dimostrare che ho ancora un livello per giocare bene”, ha spiegato in merito al proprio futuro.
Quindi un passaggio sul passato: “I 40 milioni pagati dal Chelsea nel 2017?Non ho mai capito perché non mi hanno dato la possibilità. Il primo anno ci sono stati momenti buoni e meno buoni. Poi Conte, il tecnico che mi ha portato al Chelsea, se n’è andato e tutto è cambiato col nuovo allenatore Sarri. Conte è il tecnico che l’ha segnata maggiormente? Senza dubbio, è il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Il suo gioco magari non è il migliore da vedere o da interpretare, ma certamente è quello che ha più effetto. Idoli di infanzia? Oltre a Ronaldinho, dico Vieira e Yaya Toure”