NewsCalcioNapoli

Bakayoko: “Aperto a nuove sfide, Conte il tecnico che mi ha segnato di più”

By Emanuela Menna
0

Tiemoue Bakayoko, centrocampista attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al PAOK, ha un passato in Italia con Milan e Napoli. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mundo Deportivo parlando del suo futuro e anche del suo ex allenatore, Antonio Conte:

Factory della Comunicazione

Ho due allenatori personali, mi sto allenando. Ci sono stati interessi di diverse squadre questa estate, ma il mio agente sta ancora cercando la soluzione giusta. Sono aperto a tutte le soluzioni, l’importante è trovare un bel progetto e poter dimostrare che ho ancora un livello per giocare bene”, ha spiegato in merito al proprio futuro.

Quindi un passaggio sul passato: “I 40 milioni pagati dal Chelsea nel 2017?Non ho mai capito perché non mi hanno dato la possibilità. Il primo anno ci sono stati momenti buoni e meno buoni. Poi Conte, il tecnico che mi ha portato al Chelsea, se n’è andato e tutto è cambiato col nuovo allenatore Sarri. Conte è il tecnico che l’ha segnata maggiormente? Senza dubbio, è il miglior allenatore che ho avuto in carriera. Il suo gioco magari non è il migliore da vedere o da interpretare, ma certamente è quello che ha più effetto. Idoli di infanzia? Oltre a Ronaldinho, dico Vieira e Yaya Toure” 

Potrebbe piacerti anche
News

Fabbroni: “Raspadori merita l’Atletico. Lucca il miglior acquisto del…

News

Napoli, dopo l’addio di Raspadori parte la caccia al nuovo colpo in attacco

News

Napoli di Conte: solidità difensiva e flessibilità tattica per ripartire

News

Medkov, l’ombra russa dietro le scommesse clandestine nel tennis

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.