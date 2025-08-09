Avellino, si avvicina il debutto in Coppa Italia. Ma c’è il problema stadio…

Dopo la trionfale promozione in Serie B dell’ultima stagione, l’Avellino è pronto al debutto in Coppa Italia. La squadra di Biancolino sarà di scena domani sera sul campo dell’Audace Cerignola – diretta rivale lo scorso anno in Serie C – con il supporto di almeno 500 tifosi. A causa del protrarsi dei lavori al Partenio-Lombardi la società, stando al Corriere dello Sport di stamane in edicola, ha ottenuto l’inversione del campo per il turno preliminare del trofeo nazionale. Si fosse giocata regolarmente in terra irpina, la gara avrebbe registrato almeno 7000 tifosi (per l’amichevole di Montella ce n’erano oltre 4000).

Svanita, dunque, la solenne promessa dall’ormai ex sindaca del capoluogo che, in occasione dei festeggiamenti per la promozione in serie B trionfalmente annunciò: «Entro i primi di giugno iniziano i lavori e in un mese e mezzo ce la faremo. Mi dicono che si potrà giocare la prima partita fuori casa? Ma no, prepararemo il Partenio per inizio agosto. I sopralluoghi della Lega avverranno per fine luglio e noi saremo pronti verso metà di quel mese». Il 17 luglio, invece, Laura Nargi è decaduta dall’incarico di Sindaco, svolto per un anno, ed è arrivato il Commissario Prefettizio alle prese con impegni più gravosi rispetto ai lavori in corso allo stadio.

Factory della Comunicazione

Il restyling dell’impianto cittadino, si legge ancora, è in alto mare: manto erboso da sistemare, impianto di illuminazione da collaudare, sala VAR da ottimizzare ed è necessario lavorare ancora per gli impianti igienici, i sediolini, i tornelli ed altro. L’approssimarsi del Ferragosto non aiuta a rispettare i tempi e comporta l’automatico slittamento del sopralluogo finale. La squadra continua a girovagare: dopo il ritiro svolto a Sturno e poi a Rivisondoli, ha trascorso qualche giorno a Montella, usufruendo del locale campo sportivo ed ora si sta allenando su quello di Atripalda, cambiando nuovamente terreno di gioco. Il primo obiettivo stagionale, per i ragazzi di Biancolino, è quello di superare l’ostacolo pugliese per regalarsi la sfida sul campo del Verona il prossimo 18 agosto.